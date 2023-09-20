Похороны Добронравова омрачены: Пахмутова не в силах даже выйти на улицу

Сегодня должны состояться похороны выдающегося поэта-песенника Николая Добронравова. Кумир миллионов будет упокоен на Новодевичьем кладбище в столице. Вдова покойного, 93-летняя Александра Пахмутова, до сих пор не может прийти в себя после произошедшего. К тому же бедняжку атакуют СМИ.

Близкое окружение пианистки рассказывает, что она постоянно плачет и вспоминает своего любимого мужчину, но это не единственная проблема Пахмутовой. У дома автора советских шлягеров круглосуточно дежурят жаждущие сенсаций журналисты и папарацци — пожилой женщине не дают покинуть квартиру.

«Налетели, словно коршуны. Ничего святого у людей нет», — жалуется друг четы, певец Юлиан.

Артист поведал, что в эти тяжелые дни Александра Николаевна лишена возможности выйти на прогулку и подышать свежим воздухом. Об этом пишет «Московский комсомолец».