Похоронили заживо: судьба сестер Федоровых, песни которых знал весь СССР, тронет вас за душу

В 1950-е в СССР одним из самых популярных коллективов были «Сестры Федоровы». Четверо улыбчивых красавиц в сарафанах и в кокошниках, они пели задушевные народные песни, чем и покорили публику. Екатерину, Нину, Нинель, Анастасию и позже их младшую сестру Галину знала вся страна.

Много лет артистки были на пике, однако в 70-е исполнительницы внезапно исчезли с экранов. Советский Союз потрясла страшная новость: ансамбль в полном составе разбился в авиакатастрофе 18 мая 1972 года. Но куда более пугающим был тот факт, что на борту сестер не было.

Под Харьковом действительно случилась трагедия, но к коллектив не имел к произошедшему никакого отношения: сестер Федоровых буквально «похоронили заживо». Все оказалось невероятно прозаично: Нинель вышла замуж за иностранца и уехала в Германию, поэтому руководство приняло решение больше не пускать любимиц публики в эфир, как пишет «Культурология».