Похоронили заживо: судьба красотки Риты из «Покровских ворот» тронет вас до слез

Искрометная комедия «Покровские ворота» открыла молодым артистам двери в мир большого кино. Яркие роли в картине исполнили молодые Олег Меньшиков, Татьяна Догилева и Валентина Воилкова. Но последней, в отличие от своих коллег, не удалось добиться признания.

Воилкова сыграла в «Покровских воротах» очаровательную девушку Риту, которая свела с ума главного героя Костика. Эта роль была далеко не первой в ее карьере. В 20 лет Валентина снялась у Марка Захарова в сказке «Обыкновенное чудо», но там у нее было крайне мало экранного времени. Затем следовали небольшие роли продавщицы, студентки и курортницы. А после фильма «Покровские ворота» она снялась в нескольких известных картинах, среди которых «Узник замка Иф».

В 90-х наступила черная полоса, и Воилкова решила эмигрировать во Францию. Она вышла замуж за иностранца и перебралась в Париж. До 2008 года о Валентине ничего не было слышно, пока не прогремела шокирующая новость о ее гибели. Но позже выяснилось, что французская пресса перепутала Воилкову с Кариной Моритц, погибшей в автокатастрофе.

Так СМИ похоронили актрису заживо. Сегодня звезда «Покровских ворот» по-прежнему живет во Франции. Она работает с мужем на его студии звукозаписи, а в России почти не бывает. Информации о Воилковой мало, потому что она ведет очень замкнутый образ жизни.