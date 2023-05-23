Похоронили заживо: Игорь Скляр оказался в центре некрасивого скандала

Некоторые люди коллекционируют марки, игрушечные машинки или старинные монеты. А вот Игорь Скляр был знаменит тем, что собирал слухи о своей смерти. Один из самых запоминающихся распространился после того, как герой актера погибает в военной драме «Батальоны просят огня».

Спустя время в эфире радио «Голос Америки» ведущие сообщили о том, что артист получил 9 ножевых ранений и скончался в машине скорой помощи. По легенде, он заступился за девушку в переходе, а хулиганы решили выместить на артисте свою злость. После новостей с такими пугающими подробностями люди быстро поверили в правдивость этой информации. А позже Игорю Борисовичу даже пришлось ехать с таксистом, который утверждал, что его сестра видела, как умер исполнитель песни «Комарово».

Спустя время актера снова «хоронили заживо». Однако в этот раз он разбился на машине, а не встретился с преступниками. Впрочем, в интервью Дзен-каналу «Прикосновения» Скляр признался, что с возрастом перестал собирать такие странные слухи.