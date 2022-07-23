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Похоронили за огромные деньги: вскрылась ложь о смерти «Миража»

23 июля 2022 15:38
Похоронили за огромные деньги: вскрылась ложь о смерти «Миража»

Основатель группы расставил все точки над i.

Андрей Литягин, владелец песен и товарного знака группы «Мираж», пожаловался журналистам на бывших солисток коллектива, которые «обокрали» его на 25 миллионов рублей.

Дело в том, что даже после выхода из группы экс-участницы дают концерты по городам России и странам СНГ, где незаконно исполняют песни, на которые не получили от правообладателя лицензии. Литягин не первый год ведет судебную тяжбу, штрафует нарушителей, но убытков несет в сотни раз больше.

«Все эти бывшие ведут себя как содержанки, аргументируя воровство словами: «А чо такого, я же пела в группе» — не сдержал эмоций Литягин.

Не больше радости ему доставила программа НТВ, в которой «Мираж» похоронили, хотя группа по-прежнему выступает на сцене и даже записывает новые песни. Литягин сам принял участие в той передаче, но оправдал это внушительным гонораром — 75 тысяч евро или больше 6 миллионов рублей.

«Я понимал, что не так смонтируют, но не видел смысла отказываться», — объяснил композитор в интервью «АиФ».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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