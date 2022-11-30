Похоронили в могиле для нищих: реальная судьба мальчика, ставшего Питером Пэном

Бобби Дрисколл стал мировой звездой еще в юности. Именно его Уолт Дисней пригласил стать прототипом Питера Пэна для своего анимационного фильма. Поклонники были уверены, что молодой артист, отличающийся харизмой и талантом, сможет построить успешную карьеру. Однако его жизнь сложилась совершенно иначе.

Дело в том, что после работы на Диснея, студия неожиданно разорвала контракт с подающим надежды юношей. Как был уверен сам Бобби, главная причина этого — его взросление. Дело в том, что с годами артист терял свое обаяние и больше не подходил на роли в мультфильмах Диснея.

Сам Бобби при этом мечтал продолжить актерскую карьеру. Он пробовался и на другие проекты, знакомился с режиссерами, но те предлагали ему весьма поверхностных персонажей. В итоге он принял участие в нескольких фильмах, но ни один из них не завоевал любовь зрителей.

Творческие неудачи тяжело сказывались на знаменитости. Он пристрастился к алкоголю и все чаще оказывался в весьма неблагополучных районах. Чтобы избавиться от зависимости, он даже отправился на лечение в клинику, а после начал работать с Энди Уорхолом и писать картины, но о своей любви к алкоголю и запрещенным препаратам так и не забыл.

Бобби Дрисколла нашли в одном из заброшенных домов спустя несколько недель после того, как ему исполнился 31 год. Рядом с ним стражи порядка обнаружили множество пустых бутылок из-под алкоголя. Так как при артисте не было документов, то его похоронили в общей могиле с другими бездомными. Личность же звезды экрана удалось определить только спустя несколько месяцев.