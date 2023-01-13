Похоронили в маленьком пакетике: не поверите, что стало с ребенком Гарри и Меган

Несколько лет назад Меган Маркл и принц Гарри признались, что их постигла общая трагедия — выкидыш. Герцогиня не смогла выносить ребенка из-за большого стресса и сложных отношений с королевской семьей. Супруги старались не раскрывать подробности случившегося, но в своих недавних мемуарах «Запасной» принц все же поделился некоторыми деталями.

В частности, сын Карла III рассказал, как прошли похороны их неродившегося ребенка. По словам Гарри, они сделали это вдвоем с Меган, как только покинули здание больницы. Они решили не пользоваться услугами похоронных бюро и не заказывать гроб.

«Пока Меган плакала, я своими руками выкопал небольшую ямку под растущим деревом-баньяном и мягко уложил в землю пакет», — признался внук Елизаветы.

Вся церемония прошла в секретном месте, которое до сих пор неизвестно публике. Как предполагают поклонники, нерожденный ребенок до сих пор покоится там, но сам принц не стал акцентировать на этом внимание в своей книге.