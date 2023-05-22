«Похоронила»: что случилось с Пугачевой после переезда в Израиль

Татьяна Васильева обрушилась критикой в адрес Аллы Пугачевой. Актриса не понимает, почему певица решила уехать из России. Ведь даже в своем солидном возрасте она могла бы продолжать выступать для поклонников.

Вместо этого артистка предпочла осесть в Израиле и вести там гедонический образ жизни. Такой подход не по душе звезде. Васильева считает, что знаменитость поступила глупо и скоро поймет это. В эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она не стала подбирать слов помягче, рассуждая о странном, по ее мнению, поступке Примадонны.

«Она очень глупый человек. Я никогда не думала, что она умная, но она безумно талантливая. Второй такой нет, и не будет. Она великая. Но она глупая, к сожалению», — заверила актриса.

Артистка убеждена, что Пугачева одним выбором похоронила свой талант. Вряд ли у нее теперь получится наверстать упущенные возможности.