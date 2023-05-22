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«Похоронила»: что случилось с Пугачевой после переезда в Израиль

22 мая 2023 17:35
«Похоронила»: что случилось с Пугачевой после переезда в Израиль

Звезде не дадут забыть о проступке.

Татьяна Васильева обрушилась критикой в адрес Аллы Пугачевой. Актриса не понимает, почему певица решила уехать из России. Ведь даже в своем солидном возрасте она могла бы продолжать выступать для поклонников.

Вместо этого артистка предпочла осесть в Израиле и вести там гедонический образ жизни. Такой подход не по душе звезде. Васильева считает, что знаменитость поступила глупо и скоро поймет это. В эфире YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» она не стала подбирать слов помягче, рассуждая о странном, по ее мнению, поступке Примадонны.

«Она очень глупый человек. Я никогда не думала, что она умная, но она безумно талантливая. Второй такой нет, и не будет. Она великая. Но она глупая, к сожалению», — заверила актриса.

Артистка убеждена, что Пугачева одним выбором похоронила свой талант. Вряд ли у нее теперь получится наверстать упущенные возможности.

«Мне ее жаль. Она похоронила талант. Ей дано было такое Богом. Все, похоронила себя. А ведь могла бы еще петь», — с сожалением констатировала Васильева.

Фото: Legion-Media
Ксения Беловицкая
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