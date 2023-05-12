Похоронил жену - и в ЗАГС: ахнете, увидев моложавую избранницу 77-летнего Стеблова

Евгений Стеблов не из тех, кто меняет жен как перчатки. С первой супругой Татьяной Осиповой актер прожил 38 лет. После того как возлюбленная артиста скончалась, он не остался в одиночестве.

Похоронив любимую, звезда фильма «Я шагаю по Москве» отправился в ЗАГС с новой избранницей. Своей вины за это Стеблов не ощущает. Осипова ушла после тяжелой болезни, поэтому заранее «подготовила» мужа. Понимая, что ее дни сочтены, она призвала его начать все с чистого листа.

«Она мне сказала: „Ты женись“», — вспомнил артист в программе «Центральное телевидение».

В 2011 году актер выполнил настоятельную просьбу Татьяны Ивановны и связал свою жизнь с Любовью Глебовой, которая гораздо моложе. Евгений Юрьевич нисколько не пожалел о своем браке. По словам знаменитости, с женой он живет душа в душу, поскольку они оба умеют прощать.