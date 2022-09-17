Похоронил сына, сражался с болезнью, всю жизнь завидовал Никулину: трагическая судьба главного весельчака СССР

Актер Евгений Моргунов играл эпизодические роли во многих известных фильмах, но часто его имя даже не указывали в титрах. Все изменила роль Бывалого в комедии «Самогонщики». Уморительное трио Труса, Балбеса и Бывалого в исполнении Вицина, Никулина и Моргунова покорило весь Советский Союз.

В жизни Евгения Моргунова было множество невероятных поворотов. В тяжелые военные годы юноша работал на заводе, но мечтал о сцене. И тогда Моргунов дерзнул написать письмо самому Сталину, попросив «принять его в искусство». Неожиданно Иосиф Виссарионович ответил на шутливое письмо – и юного актера зачислили в училище при театре Таирова.

Впоследствии Моргунов играл во многих театрах Москвы, а в 60-е годы снялся в серии фильмов Леонида Гайдая, прославивших артиста.

Но Евгений Моргунов собственными руками разрушил свою актерскую карьеру. Во время съемок «Кавказской пленницы» он неудачно пошутил в адрес режиссера – и Гайдай больше не приглашал актера в свои фильмы. Поссорился Моргунов и с коллегой Юрием Никулиным.

Однажды Моргунов пришел к зданию цирка на Цветном Бульваре и стал уверять прохожих, что все их жилищные проблемы решит Юрий Никулин – директор цирка. Никулин юмора не оценил и запретил пускать Моргунова в здание. Дружбе актеров пришел конец. Евгений Моргунов не мог скрыть зависти к Никулину. В одном из интервью Моргунов заявил:

«Работали втроем, а Госпремию получил Никулин!», – рассказывает «Экспресс-газета».

Всю жизнь Моргунова мучил сахарный диабет, из-за которого он и набрал вес. Несмотря на заботу жены, Натальи, актер постоянно нарушал диету и забывал об инсулиновых инъекциях. Вместе супруги вырастили двоих сыновей – Антона и Николая. Младшего сына артиста ждала трагическая судьба – в 25 лет он насмерть разбился на машине. Моргунов так и не сумел оправиться от этой трагедии. Безутешный отец перенес два инфаркта, инсульт и умер ровно через год после кончины сына.