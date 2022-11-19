Поход на шоу счастья не принес: участники «Дома-2», чьи жизнь оборвались слишком рано

Кому-то участие в проекте «Дом-2» принесло деньги и долгожданную популярность, а кому-то телестройка так и не помогла уладить жизненные неурядицы. Уже несколько звезд проекта умерли загадочной смертью вскоре после участия в шоу.

Фанаты «Дома-2» помнят яркую девушку Анастасию Кочервей. Летом ее бездыханное тело нашли в водах реки в Санкт-Петербурге. У девушки были серьезные проблемы с алкоголем, запрещенными веществами и мужчинами. Подруга погибшей поведала, что Анастасия незадолго до гибели скрывалась, боясь расправы некого ухажера.

Мария Политова не смогла найти счастье на проекте – не сложилась и ее жизнь после телестройки. Политова злоупотребляла алкоголем и страдала от депрессии. Девушку нашли мертвой в сугробе в декабре 2015 года. Экс-участница «Дома-2» запила большое количество антидепрессантов алкоголем.

Несчастной оказалась и судьба Андрея Кадетова. Этого голубоглазого красавчика любили миллионы поклонниц, но были у него и недоброжелатели. В 2010 году на телезвезду написали с ножом во дворе его дома. Молодой человек скончался от полученных травм.