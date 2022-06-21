Похлеще «Текста»: опозорившаяся Асмус показала себя во всей красе

34-летняя Кристина Асмус снова согласилась на откровенный проект. В постановке «Леди Макбет Мценского уезда» есть сцена, в которой актеры представляют страстный французский поцелуй перед зрителями. После спектакля Кристина обратила внимание, что в зале была очень пожилая женщина. Актриса пожаловалась подписчикам, что не ожидала такой публики, ведь в постановке очень много провокаций.

Некоторые из хейтеров тут же припомнили Асмус интимные сцены с ее участием в фильме «Текст». После премьеры ленты на опозорившуюся актрису обрушился шквал критики за непристойный образ. По слухам, эти кадры стали последней каплей в накалившихся отношениях Гарика Харламова и Кристины — вскоре пара развелась.

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Тем не менее игру Асмус в новом спектакле публика оценила положительно. В соцсетях появилось множество лестных отзывов о таланте актрисы, которая показала себя во всей красе.