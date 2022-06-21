Похлеще «Текста»: опозорившаяся Асмус показала себя во всей красе
Актриса приняла участие в очередном провокационном проекте.
34-летняя Кристина Асмус снова согласилась на откровенный проект. В постановке «Леди Макбет Мценского уезда» есть сцена, в которой актеры представляют страстный французский поцелуй перед зрителями. После спектакля Кристина обратила внимание, что в зале была очень пожилая женщина. Актриса пожаловалась подписчикам, что не ожидала такой публики, ведь в постановке очень много провокаций.
Некоторые из хейтеров тут же припомнили Асмус интимные сцены с ее участием в фильме «Текст». После премьеры ленты на опозорившуюся актрису обрушился шквал критики за непристойный образ. По слухам, эти кадры стали последней каплей в накалившихся отношениях Гарика Харламова и Кристины — вскоре пара развелась.
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Тем не менее игру Асмус в новом спектакле публика оценила положительно. В соцсетях появилось множество лестных отзывов о таланте актрисы, которая показала себя во всей красе.
«Как она потрясающе играет», «Это лучшее, что я видела за последний год», «Кристине — отдельный поклон», «Я рыдала настолько громко», «Это полный восторг», «Эмоции переполняют от вашей игры», «Спасибо за такую самоотдачу, на протяжении всего спектакля были мурашки», «Кристина просто потрясла своей игрой», «Сыграть такое может далеко не каждый актер», — отметили интернет-пользователи.