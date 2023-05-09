Похлеще каши из топора: рецепт супа для лесорубов из «Девчат» повергнет в шок

Герои фильма «Девчата», как все помнят, вынуждены прозябать в морозных краях Урала. Спасаться от переохлаждения им помогал фирменный суп для лесорубов, который разносила Тося. Из чего же он приготовлен?

Изначально коронным блюдом Кислицыной были щи. Но их забраковал Илья, чтобы позлить Тосю. После этого она «переключилась» на грибной суп, который она как-то принесла бригаде на делянку. В кадре кушанье смотрится натурально, ведь от него исходит такой густой пар.

Но на самом деле никакого супа не было и в помине. Актерам наливали самый обыкновенный кипяток. Именно он обеспечивал в кадре клубы пара, чтобы суп выглядел свежим и наваристым.

Кстати, съемки картины проходили в разных локациях. Начали с «Мосфильма», где посадили несколько сотен деревьев. Затем съемочная группа перебралась на Северный Урал, где актерам пришлось сниматься в сорокаградусный мороз. Третьей точкой стала Тула, а затем — Ялта. Тут пришлось мучиться уже от жары, и изможденные актеры то и дело стирали пот со своих лиц.