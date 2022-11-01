Похлеще аргентинского сериала: вы точно не знали обо всех наследниках Диего Марадоны

Красавчик Диего Марадона пользовался большим успехом среди женщин. Его интрижкам не мешал даже официальный брак. И если о романах футболист был готов рассказывать с гордостью, то внебрачных детей признавать не спешил. А, судя по их количеству, его жизнь была похлеще аргентинского сериала.

Его первая жена Клаудия Вильяфанья к 1989 году родила двух девочек. На на тот момент в Неаполе у Марадоны уже подрастал сын Диего-младший. Он долго открещивался от отцовства, хотя одуматься его просил даже Папа Римский. Диего признал сына лишь в 2015 году, когда тому было уже почти 30 лет.

Не сразу он оформил отцовство и над девочкой по имени Ханна, которая родилась после его романа на стороне в 1996 году. После проведения ДНК-теста у Марадоны уже не оставалось других вариантов, кроме как признать дочь и выплачивать ее матери алименты. В 2013 году футболист снова стал отцом: мальчика по имени Диего ему родила учительница Вероника Охеда, с которой он встречался после развода с женой. Этого сына Марадона согласился признать лишь спустя месяц после его появления на свет, пишет «Новый очаг ».

Позже Диего рассказал еще о трех своих внебрачных детях, которые родились после его пребывания на Кубе. На острове футболист лечился от пагубной зависимости от запрещенных веществ в начале 2000-х.