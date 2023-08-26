Похитительница сердец: как выглядит американская внучка Малышевой

Телеведущая Елена Малышева находится вместе со своей семьей в США. Там живут ее сыновья Юрий и Василий. Младший пока остается холостым, а старший подарил женщине троих внуков — двух мальчишек и прекрасную малышку Анну.

Главный теледоктор страны старается как можно больше времени проводить с детьми. После завершения работы над очередным сезоном телешоу она спешит навестить родных. В очередной поездке Елена Васильевна посетила Метрополитен-музей вместе с внуками. Фотография, сделанная одним из посетителей, попала в Сеть.

Больше всего внимания привлекла трехлетняя Аня. Ведущая часто публикует в соцсетях фото малышки, но за последнее время та сильно подросла. Девочка и раньше умиляла всех поклонников Малышевой, а с возрастом она становится все красивее. Девочка была одета в бело-голубое платье в полоску, а два хвостика на ее голове украшали бантики в цвет.