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«Похититель бабушкиных сердец»: Джимми из «Танцора диско» уже не тот, что прежде

5 августа 2023 08:15
«Похититель бабушкиных сердец»: Джимми из «Танцора диско» уже не тот, что прежде

Знаменитый артист не так давно встретил 73-летие.

Митхун Чакраборти стал известен на весь мир благодаря «Танцору диско». Именно он исполнил в картине главную роль Джимми, после чего проснулся настоящей звездой. И продолжил покорять Болливуд.

Так, за годы карьеры Митхун снялся в 371 фильме и сериале, что сделало его одним из самых богатых людей Индии. Все трое сыновей артиста, а также его приемная дочь, пошли по стопам родителя и продолжили актерскую династию.

Продолжает сниматься и сам Чакраборти: только за прошлый год с его участием вышло три проекта, а в ближайшее время запланирован выход сразу нескольких фильмов.

Звезда Болливуда не теряет популярности, но годы заметно сказались на его внешности. Как отмечают поклонники, артист растерял былую красоту и давно не похож на Джимми, покорившего весь мир.

«Какой-то седой старик с брюшком», «Теперь он похититель бабушкиных сердец, «Хорошо держится, молодец», — считают пользователи Сети.

«Похититель бабушкиных сердец»: Джимми из «Танцора диско» уже не тот, что прежде
Фото: Кадр из фильма «Танцор диско» 1982, Ashish Vaishnav/ Keystone Press Agency/Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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