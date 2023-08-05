«Похититель бабушкиных сердец»: Джимми из «Танцора диско» уже не тот, что прежде

Митхун Чакраборти стал известен на весь мир благодаря «Танцору диско». Именно он исполнил в картине главную роль Джимми, после чего проснулся настоящей звездой. И продолжил покорять Болливуд.

Так, за годы карьеры Митхун снялся в 371 фильме и сериале, что сделало его одним из самых богатых людей Индии. Все трое сыновей артиста, а также его приемная дочь, пошли по стопам родителя и продолжили актерскую династию.

Продолжает сниматься и сам Чакраборти: только за прошлый год с его участием вышло три проекта, а в ближайшее время запланирован выход сразу нескольких фильмов.

Звезда Болливуда не теряет популярности, но годы заметно сказались на его внешности. Как отмечают поклонники, артист растерял былую красоту и давно не похож на Джимми, покорившего весь мир.