Похищение Жади и драма Саида: продолжение «Клона» вызовет у вас приступ испанского стыда

Иногда фантазии лучше оставлять при себе.

Почти каждый фильм или сериал имеет несколько фанфиков, написанных преданными поклонниками. Габриэлла Лопез тоже решила проявить себя и сочинила продолжение «Клона».

Писательница выпустила четыре книги, при чем только две последние отличаются уникальным сюжетом, за что они и получили осуждение фанатов теленовеллы.

Лопез показала читателям свое видение и вызвала только озадаченность среди поклонников «Клона».

В ее книгах Лео, притворившись братом-близнецом похищает Жади, которая по сюжету сериала уже давно счастлива с настоящим Лукасом. Рания внезапно разлюбила мужа, ради которого готова была пойти на все. Вместе с сыном и новым мужчиной она уезжает в другую страну, а Саид спокойно воспринимает эту новость и заводит себе новую любовницу.

Любители сериала не оценили книги и просто решили забыть этот странный литературный феномен.