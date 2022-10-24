«Похабная антисоветская картина!»: назван самый скандальный фильм СССР

Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» появилась в советских кинотеатрах в 1964 году и сразу же полюбилась зрителям, которые высоко оценили юмор в фильме. Однако, как оказалось, картина могла и не оказаться в прокате.

Сложности у режиссера Элема Климова начались еще во время работы. Так, однажды на съемочную площадку к нему приехали партийные чиновники и потребовали показать уже готовый материал. Постановщик показал им несколько эпизодов, но их раскритиковали.

Спустя некоторое время Климов получает телеграмму из Москвы: необходимо срочно прекратить работу и всей съемочной группой вернуться в Москву. Однако режиссер решил сделать вид, что никакой телеграммы не получал, и продолжил съемки.

В итоге готовый фильм был показан государственным чиновникам и руководству ВГИКа, где тогда учился Климов. Просмотр проходил в полной тишине, а после ректор института кинематографистов вынес вердикт, который перечеркнул будущее картины.

«Похабная антисоветская картина!» — именно так был охарактеризован фильм.

Спас Климова один из его преподавателей. Он отправил картину на дачу к Хрущеву, а генеральный секретарь остался в восторге от нее. Лента «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!» сразу же получила разрешение на прокат и оказалась в кинотеатрах, где ее с восторгом приняли и критики, и обычные зрители.