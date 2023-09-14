Погубила свою красоту: народ ахнул, увидев фото Прокловой до пластики

Звезда фильмов «Собака на сене», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» и «Снежная королева» Елена Проклова была воплощением настоящей русской красавицы. Русоволосая, светлоглазая и статная актриса с полными губами мгновенно покорила сердца поклонников. Однако с возрастом в погоне за молодостью и желанием сохранить свое очарование она начала прибегать к пластическим операциям и бьюти-процедурам.

Сначала Елена Проклова изменила свой нос, потом увеличила губы. Кроме того, артистка делала операцию на веках и круговую подтяжку лица. Сейчас узнать ее стало сложнее, а многие поклонники, глядя на фото молодой красавицы, считают, что вмешательства были напрасными.

«Не надо было делать пластику носа, ушла ваша индивидуальность», — написал интернет-пользователь в комментариях под фото молодой Прокловой.