Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Погубила свою красоту: народ ахнул, увидев фото Прокловой до пластики

Погубила свою красоту: народ ахнул, увидев фото Прокловой до пластики

14 сентября 2023 18:00
Погубила свою красоту: народ ахнул, увидев фото Прокловой до пластики

Актриса изменилась до неузнаваемости.

Звезда фильмов «Собака на сене», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» и «Снежная королева» Елена Проклова была воплощением настоящей русской красавицы. Русоволосая, светлоглазая и статная актриса с полными губами мгновенно покорила сердца поклонников. Однако с возрастом в погоне за молодостью и желанием сохранить свое очарование она начала прибегать к пластическим операциям и бьюти-процедурам.

Сначала Елена Проклова изменила свой нос, потом увеличила губы. Кроме того, артистка делала операцию на веках и круговую подтяжку лица. Сейчас узнать ее стало сложнее, а многие поклонники, глядя на фото молодой красавицы, считают, что вмешательства были напрасными.

«Не надо было делать пластику носа, ушла ваша индивидуальность», — написал интернет-пользователь в комментариях под фото молодой Прокловой.

«Здесь вы красавица, не надо было делать операции», — согласился с ним один из поклонников актрисы.

Погубила свою красоту: народ ахнул, увидев фото Прокловой до пластики
Фото: unsplash.com, кадры из сериала «Призраки Замоскворечья» (2019), социальные сети
Дарья Кирьянова
Дарья Кирьянова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше