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Погубила сразу двоих: Успенская раскрыла ужасный секрет из прошлого

28 июля 2023 10:30
Погубила сразу двоих: Успенская раскрыла ужасный секрет из прошлого

Артистка до сих пор с ужасом вспоминает о былом.

Жизнь Любови Успенской могла сложиться совершенно иначе, если бы в 16 лет она приняла другое решение. В столь юном возрасте артистка закрутила роман с женатым мужчиной, который к тому же был старше на 14 лет. И эта связь привела к настоящей трагедии, о которой знаменитость молчала много лет.

Когда любовник будущей королевы шансона узнал о ее интересном положении, то радости не испытал. Тогда певица решила сделать аборт, несмотря на то, что находилась уже на третьем месяце беременности.

Операция проходила не в медучреждении, а на дому. В одном из интервью исполнительница рассказала, что врач даже не сделал ей анестезию. Успенской пришлось терпеть дикую боль, а когда все осталось позади, она узнала, что загубила сразу две невинные жизни. Если бы звезда не совершила этот страшный поступок, то стала бы матерью близнецов.

Фото: unsplash.com, Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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