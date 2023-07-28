Погубила сразу двоих: Успенская раскрыла ужасный секрет из прошлого

Жизнь Любови Успенской могла сложиться совершенно иначе, если бы в 16 лет она приняла другое решение. В столь юном возрасте артистка закрутила роман с женатым мужчиной, который к тому же был старше на 14 лет. И эта связь привела к настоящей трагедии, о которой знаменитость молчала много лет.

Когда любовник будущей королевы шансона узнал о ее интересном положении, то радости не испытал. Тогда певица решила сделать аборт, несмотря на то, что находилась уже на третьем месяце беременности.

Операция проходила не в медучреждении, а на дому. В одном из интервью исполнительница рассказала, что врач даже не сделал ей анестезию. Успенской пришлось терпеть дикую боль, а когда все осталось позади, она узнала, что загубила сразу две невинные жизни. Если бы звезда не совершила этот страшный поступок, то стала бы матерью близнецов.