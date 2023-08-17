Поговорка «в семье не без урода» значит совсем не то, что вы думаете: вовсе не обидная

Российская культура наполнена остроумными поговорками и пословицами. И взрослые, и дети активно используют их в речи, однако далеко не все дошли до современного поколения в исходном значении.

Например, нередко можно услышать фразу «в семье не без урода». Именно так говорят о человеке, который в худшую сторону отличается от своего окружения. Однако на самом деле выражение означает совершенно другое.

Как оказалось, поговорка появилась еще у древних славян. И слово «урод» происходит от имени древнего бога Рода, повелителя всей вселенной и отца других божеств. Поэтому фраза использовалась совсем по другим поводам. Впоследствии «урод» стал частью прилагательного «уродившийся», но тоже имел позитивную окраску. А спустя некоторое время приобрел негативную коннотацию и навсегда потерял первичное значение.