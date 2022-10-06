Погоня за молодостью вызовет оторопь: список операций Бабкиной предали огласке

Поклонники Надежды Бабкиной уже давно заметили любопытный феномен. С возрастом певица буквально расцвела: сейчас она выглядит намного эффектнее, чем еще 20 лет назад. Сама артистка объясняет это работой со стилистом, отдыхом и правильным рационом питания. Но пластические хирурги считают, что без усилий коллег-медиков дело здесь не обошлось.

По мнению врача-косметолога Алексея Парамонова, Бабкина решилась сразу на несколько популярных процедур по сохранению молодости. Он обратил внимание на изменившуюся форму век у звезды предположив, что имела место блефаропластика. Кроме того, эксперт подчеркнул, что Надежда регулярно избавляется от так называемой слезной борозды на лице — провалов вокруг глаз. Также артистка могла прибегнуть к круговой подтяжке лица, чтобы получить более четкий овал и ликвидировать морщины. Среди других возможных вмешательств Парамонов в беседе с «Экспресс газетой » перечислил липосакцию, частые уколы ботокса и коллагенсодержащих препаратов, коррекцию губ.