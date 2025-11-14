«Погоди, Петенька, остался рядок и петелька»: вспомните 5 фильмов СССР по героиням, вяжущим в кадре (тест)

В советском кинематографе было много запоминающихся деталей. Одной из таких было вязание – спокойное рукоделие, которое многое могло рассказать о характере героини.

Если вспомнить разные фильмы, то можно заметить, что с вязальными спицами или клубком пряжи в руках появлялись многие персонажи. Этот тест предлагает проверить вашу память и внимание к таким мелочам.

Вам будут показаны героини советских фильмов за этим спокойным занятием, а ваша задача – угадать, из какой именно кинокартины каждый кадр. Некоторые примеры будут довольно очевидными, а другие потребуют более глубокого знания советского кино.

Давайте посмотрим, насколько хорошо вы помните отечественную классику. Желаем удачи!

