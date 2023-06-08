Погнался за двумя зайцами: бывший муж Булановой растоптал чувства Борисовой

Вокруг экс-супруга Татьяны Булановой кипят нешуточные страсти. О личной жизни футболиста всплыли довольно пикантные подробности, из-за чего у спортсмена могут возникнуть серьезные проблемы.

На днях Дана Борисова огорошила публику новостью о том, что сблизилась с бывшим мужем Булановой. Телеведущая призналась, что считает Радимова потрясающим мужчиной, поэтому охотно принимает его ухаживания. Но звездную блондинку ждал неприятный сюрприз.

Вскоре после известий о свадьбе Булановой с молодым возлюбленным экс-капитан «Зенита» неожиданно представил публике свою новую пассию. И ею оказалась вовсе не Борисова. В соцсетях Радимов опубликовал совместный снимок с Анастасией Кулешовой, под которым оставил красноречивую подпись: «Моя».

Выходит, что всего одним постом погнавшийся за двумя зайцами футболист растоптал чувства Борисовой. Не исключено, что теперь ему придется объясняться и с основательницей бренда StasyStore parfum, и с бывшей ведущей «Армейского магазина».