«Погибла»: почему внебрачная дочь Моргунова навсегда покинула родину

Плод страстной любви Евгения Моргунова — Арина — до сих пор жалеет, что в его конфликте с матерью встала на ее сторону. Хотя простить то, что он сделал, могла бы не каждая.

Евгений Моргунов страстно увлекся монтажером Татьяной Бурмистровой в конце 50-х. На вечеринке, устроенной артистом для съемочной группы, он подпоил Бурмистрову. Утром она проснулась в его постели. Возненавидев актера, ребенка она все-таки решила носить.

С дочкой — Ариной Бурмистровой — Моргунову видеться не давали. Он караулил ее после школы, дарил подарки и водил в кино. Арине было неловко, ведь она шла против воли матери.

Девушка начала музыкальную карьеру в одном ВИА с Марининым, но позже переехала с молодым человеком в Америку, где пробовала себя в R&B и менеджменте. Чтобы снова увидеть дочь и помириться, Моргунов поехал в США. Но Арины дома не было. Открывшая дверь Бурмистрова сказала Моргунову, что его дочь умерла. Через год звезды из знаменитого советского трио не стало. Дочка из уважения к отцу взяла вестернизированный вариант его фамилии — Морган.