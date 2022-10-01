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Погибла, как в мексиканском сериале: судьба Линды из «Дикой Розы» вызвала оторопь

1 октября 2022 10:30
Погибла, как в мексиканском сериале: судьба Линды из «Дикой Розы» вызвала оторопь

Она прожила короткую, но яркую жизнь.

Мексиканская актриса Мариана Леви прославилась благодаря роли Линды Гонсалес в телесериале «Дикая Роза». Звезде 90-х прочили головокружительную карьеру в кино, но ее жизнь оборвала трагическая случайность.

После съемок «Дикой Розы» Леви снялась в еще нескольких сериалах – «Я покупаю эту женщину», «Перекрестки», «Ложь во спасение», «Истинная любовь» и в других проектах. В 2000 году актриса вышла замуж за коллегу Хосе Марио Фернандеса. Вскоре у пары родилось двое детей – дочь Паула и сын Хосе Эмилио. Но сказка длилась недолго.

У Леви были проблемы с сердцем, которые аукнулись ей одним злополучным днем – рассказал журнал «Luvan». 29 апреля 2005 года Марианна Леви заметила, что ее преследует вооруженный мужчина. Леви сильно испугалась – и у нее случился инфаркт. Спасти актрису не удалось. Мариане Леви было всего 40 лет. После ее смерти заботу о трехлетнем сыне и годовалой дочери взял муж артистки.

Фото: Кадр из сериала "Дикая Роза" (1987–1988)
Алла Новикова
Алла Новикова
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