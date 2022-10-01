Погибла, как в мексиканском сериале: судьба Линды из «Дикой Розы» вызвала оторопь

Мексиканская актриса Мариана Леви прославилась благодаря роли Линды Гонсалес в телесериале «Дикая Роза». Звезде 90-х прочили головокружительную карьеру в кино, но ее жизнь оборвала трагическая случайность.

После съемок «Дикой Розы» Леви снялась в еще нескольких сериалах – «Я покупаю эту женщину», «Перекрестки», «Ложь во спасение», «Истинная любовь» и в других проектах. В 2000 году актриса вышла замуж за коллегу Хосе Марио Фернандеса. Вскоре у пары родилось двое детей – дочь Паула и сын Хосе Эмилио. Но сказка длилась недолго.

У Леви были проблемы с сердцем, которые аукнулись ей одним злополучным днем – рассказал журнал «Luvan» . 29 апреля 2005 года Марианна Леви заметила, что ее преследует вооруженный мужчина. Леви сильно испугалась – и у нее случился инфаркт. Спасти актрису не удалось. Мариане Леви было всего 40 лет. После ее смерти заботу о трехлетнем сыне и годовалой дочери взял муж артистки.