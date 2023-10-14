Погиб страшной смертью: вскрылась правда об уходе рыжика из «Ералаша»

Василий Бургман был звездой «Ералаша» в восьмидесятые. Очаровательный рыжий мальчуган с пронзительными голубым глазами мастерски справлялся с любыми ролями.

В одном из выпусков киножурнала его персонаж собрал дома двоечников со всего мира, чтобы доказать родителям, что учится не хуже всех на свете. В другом герой юного актера так развлекал гостей на празднике сестры, что у бабушки волосы на голове встали дыбом.

Казалось, у талантливого актера впереди блестящая карьера. Но обаятельный рыжик перерос «Ералаш» и в 90-х пропал с экранов. Оказалось, что из-за съемок мальчик сильно запустил учебу и не смог получить нормальное образование. В поисках лучшей жизни молодой человек отправился за границу, где погиб в аварии в 2000 году.

Место гибели бывшей звезды никому не известно. Согласно разным данным, это может быть Англия или Израиль. На момент смерти Василию было всего 24 года.