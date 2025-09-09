Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

9 сентября 2025 11:24
Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

Даже слава и деньги не гарантируют вечной жизни.  

«Великолепный век» давно превратился в культурное явление, завоевав сердца миллионов зрителей по всему миру. Но годы идут, и некоторых ярких звёзд этой саги уже нет с нами.

Их роли стали бессмертными, а имена — частью истории турецкого кинематографа.

Тунджель Куртиз (1936–2013)

Легендарный турецкий актёр, сыгравший мудрого Эбуссууда Кадия-эфенди — главного судью Османской империи и доверенного советника султана Сулеймана. В сериале его герой вершил судьбы и подписывал приговоры, включая казнь Ибрагима-паши, и стал одним из самых узнаваемых персонажей драмы.

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

Тунджель ушёл из жизни в 2013 году в возрасте 77 лет из-за сердечного приступа. В индустрии кино и театра его уважали безоговорочно: за 50 лет карьеры он снялся в десятках проектов, оставив след далеко за пределами Турции.

Сабина Тозия (1946–2021)

Её Афифе-хатун — строгая и справедливая смотрительница гарема, кормилица султана, женщина, которой кланялись даже самые влиятельные во дворце. Именно она сначала враждовала с Хюррем, а потом стала её верной союзницей и правой рукой.

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

В августе 2021-го Сабина ушла из жизни в возрасте 75 лет после долгой борьбы с опухолью головного мозга. Коллеги и зрители до сих пор вспоминают ее с теплом.

Нусрет Четинел (1952–2021)

В сериале он исполнил роль Лалы Касыма-паши — главного казначея Османской империи, за которого Валиде хотела выдать Хюррем, пока султан был в походе. Персонаж появился ненадолго, но Нусрет сделал его живым, убедительным, настоящим.

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

Помимо съёмок, Четинел был известен как театральный актёр и мастер дубляжа. Он умер в сентябре 2021 года от сердечного приступа после долгой борьбы с раком, ему было 69 лет.

Луран Ахмети (1974–2021)

Самый молодой из актёров, ушедших так рано. Луран сыграл Хюсрева-пашу, третьего супруга Хатидже-султан. Его герой был терпелив, заботлив и предан, что сделало персонажа одним из любимцев зрителей.

Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

В 2021 году Луран заразился коронавирусом, и осложнения болезни оказались фатальными. Актёру было всего 46 лет, но он успел оставить заметный след в кино и в сердцах фанатов «Великолепного века».

Также отметим Мерал Окай — создательница «Великолепного века» не мелькала в кадре, но подарила нам замечательный сериал. В 2012 году она ушла из жизни.

«Замерзли как цуцики»: «Великолепный век» не показал, как в ледяном Топкапы переживали зиму — при Ибрагиме I было «веселее» всего.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот «Выдержка серийного убийцы»: Мерьем Узерли рвалась вернуться в «Великолепный век» — но ей грубо дали от ворот поворот Читать дальше 12 сентября 2025
«Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно «Великолепный век» беду с туалетами в Топкапы показать «забыл»: до появления Хюррем в уборную зайти было страшно Читать дальше 11 сентября 2025
Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки Создатели «Великолепного века» знали правду, но специально соврали: этот миф об Османской империи опровергли даже историки Читать дальше 10 сентября 2025
С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран С главными героями «Великолепного века» все ясно, но кто главный злодей? Пересмотрели и убедились — это не Ибрагим с Махидевран Читать дальше 9 сентября 2025
ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название ChatGPT назвал этот сериал преемником «Игры престолов»: у него рейтинг 8.5 — и вы удивитесь, взглянув на название Читать дальше 13 сентября 2025
«Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана «Обманули» на 15 лет: в «Великолепном веке» с первых серий допустили серьезный ляп — внимание на внешний вид Сулеймана Читать дальше 12 сентября 2025
Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»? Начал жить заново после инцидента на мосту: что случилось с Риком из «Ходячих мертвецов»? Читать дальше 11 сентября 2025
Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Комедия с ТНТ дышит в спину «Уэнсдэй» от «Нетфликс»: цифры рекордные для российского сериала Читать дальше 11 сентября 2025
Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена» Деми Мур станет злым боссом, а Томми поможет отец: официальные подробности 2 сезона «Лэндмена» Читать дальше 10 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше