Погасли свечи, теперь пришел и твой черед: «Великолепный век» — кто из актеров сериала умер

«Великолепный век» давно превратился в культурное явление, завоевав сердца миллионов зрителей по всему миру. Но годы идут, и некоторых ярких звёзд этой саги уже нет с нами.

Их роли стали бессмертными, а имена — частью истории турецкого кинематографа.

Тунджель Куртиз (1936–2013)

Легендарный турецкий актёр, сыгравший мудрого Эбуссууда Кадия-эфенди — главного судью Османской империи и доверенного советника султана Сулеймана. В сериале его герой вершил судьбы и подписывал приговоры, включая казнь Ибрагима-паши, и стал одним из самых узнаваемых персонажей драмы.

Тунджель ушёл из жизни в 2013 году в возрасте 77 лет из-за сердечного приступа. В индустрии кино и театра его уважали безоговорочно: за 50 лет карьеры он снялся в десятках проектов, оставив след далеко за пределами Турции.

Сабина Тозия (1946–2021)

Её Афифе-хатун — строгая и справедливая смотрительница гарема, кормилица султана, женщина, которой кланялись даже самые влиятельные во дворце. Именно она сначала враждовала с Хюррем, а потом стала её верной союзницей и правой рукой.

В августе 2021-го Сабина ушла из жизни в возрасте 75 лет после долгой борьбы с опухолью головного мозга. Коллеги и зрители до сих пор вспоминают ее с теплом.

Нусрет Четинел (1952–2021)

В сериале он исполнил роль Лалы Касыма-паши — главного казначея Османской империи, за которого Валиде хотела выдать Хюррем, пока султан был в походе. Персонаж появился ненадолго, но Нусрет сделал его живым, убедительным, настоящим.

Помимо съёмок, Четинел был известен как театральный актёр и мастер дубляжа. Он умер в сентябре 2021 года от сердечного приступа после долгой борьбы с раком, ему было 69 лет.

Луран Ахмети (1974–2021)

Самый молодой из актёров, ушедших так рано. Луран сыграл Хюсрева-пашу, третьего супруга Хатидже-султан. Его герой был терпелив, заботлив и предан, что сделало персонажа одним из любимцев зрителей.

В 2021 году Луран заразился коронавирусом, и осложнения болезни оказались фатальными. Актёру было всего 46 лет, но он успел оставить заметный след в кино и в сердцах фанатов «Великолепного века».

Также отметим Мерал Окай — создательница «Великолепного века» не мелькала в кадре, но подарила нам замечательный сериал. В 2012 году она ушла из жизни.

«Замерзли как цуцики»: «Великолепный век» не показал, как в ледяном Топкапы переживали зиму — при Ибрагиме I было «веселее» всего.