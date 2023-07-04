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Поездка в СССР «разрушила» карьеру: куда пропала Ольга из «Приключений итальянцев в России»

4 июля 2023 09:00
Поездка в СССР «разрушила» карьеру: куда пропала Ольга из «Приключений итальянцев в России»

Знаменитость больше не появлялась в кино.

Антония Сантилли покорила советских зрителей, приняв участие в комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России». Она воплотила на экране образ отважной кладоискательницы Ольги. И после выхода ленты зрители мечтали увидеть артистку в следующих фильмах, но Сантилли пропала с экранов.

Дело в том, что актриса во время работы в СССР познакомилась с бизнесменом из Италии, который также приехал в коммунистическую страну по работе. Их отношения развивались настолько быстро, что вернулись домой влюбленные уже как муж и жена.

Но успешный предприниматель был против работы Сантилли. Ему не нравилось, что она снимается в кино, к тому же известна на родине артистка была по лентам эротического содержания и откровенным съемкам.

Поэтому звезда экрана выбрала закончить карьеру и сконцентрировалась на тихой семейной жизни, воспитывая их общего сына. И после «Невероятных приключений» она больше никогда не снималась в кино.

Фото: кадр из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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