Поездка Шварценеггера в СССР едва не закончилась конфузом: подвел бы жену

В 1988 году в Москву прилетел уже суперпопулярный Арнольд Шварценеггер: в столице он должен был снять часть знаменитого боевика «Красная жара». Поклонники железного Арни прекрасно помнят кадры из фильма, когда советский милиционер Иван Данко в исполнении их кумира стоит прямо на Красной площади.

Кроме съемок у Шварценеггера была в Москве и еще одна, гораздо более приземленная, но не менее важная цель. Дело в том, что супруга актера Мария Шрайвер очень просила мужа привезти ей настоящую шубу из горностая.

Сначала Арнольд хотел отправиться за подарком для жены в знаменитый валютный магазин «Березка», но тут выяснилось, что к февралю 1988 года, когда состоялся звездный визит, советское правительство как раз объявило о ликвидации торговли за валюту и чеки в рамках перестроечной «борьбы с привилегиями».

«Терминатора» выручил один из многочисленных советских чиновников. Именно он рассказал актеру о существовании таинственной организации под названием «Торгмех», где регулярно обслуживались почти все знаменитые актрисы СССР, а также жены членов политбюро и правительства. В итоге репутация Арнольда перед женой была спасена, а Мария Шрайвер получила столь желаемый презент из далекой заснеженной России.