«Поезд в Пусан» — это еще цветочки: 5 самых страшных корейских хорроров, после которых точно будут сниться кошмары

Азиатские ужастики — это уже отдельный жанр, где ужас прячется не только в крови и скримерах, а в атмосфере, деталях и ощущении безысходности. Японцы подарили миру культовое «Звонок», тайцы с головой ушли в мистику, а вот Южная Корея может хорошо проявить себя, кажется, во всех направлениях.

Корея уже доказала всему миру, что может снимать не только боевики и драмы. «Поезд в Пусан» стал мировым хитом и одним из лучших зомби-хорроров в истории. И это не вершина айсберга. У корейских режиссеров хватает фантазии на создание страшилок, которые бьют кувалдой по психике.

Мы собрали шесть фильмов ужасов, которые зрители считают лучшими. На ночь смотреть не советуем.

«Осатаневшая» (2010)

Рейтинг IMDb: 7.2

Фильм, который сравнивают с жутким триллером «У холмов есть глаза». Сюжет крутится вокруг молодой женщины Бок-нам, живущей на маленьком острове, и ее подруги Хэ-вон. Первая становится жертвой насилия и издевательств со стороны местных жителей, а вторая не вмешивается в происходящее.

Однажды терпение Бок-нам заканчивается — и начинается кровавая месть. Картина пугает реализмом и поднимает вопросы, о которых многие стараются просто не думать.

«Вопль» (2016)

Рейтинг IMDb: 7.4, Rotten Tomatoes: 99%

Мистический хоррор от режиссера На Хон-джина («Желтое море»), который успел прославиться благодаря мрачным и многослойным историям. В деревню приезжает загадочный незнакомец, и после этого местные жители начинают сходить с ума, а затем умирать страшной смертью. Местному полицейскому Чон-гу придется узнать, в чем дело, так как в опасности находится его дочь.

Фильм делает отсылки на восточный фольклор и религию. И при этом не скатывается в обычные догонялки за сверхъестественным.

«Психиатрическая больница Конджиам» (2018)

Рейтинг IMDb: 6.3, Rotten Tomatoes: 92%

Фаунд-футаж в духе «Паранормального явления», но с корейским колоритом. Группа блогеров решает провести стрим из заброшенной психиатрической больницы Конджиам — одного из самых страшных мест в Корее. Такое существует в реальности.

То, что начинается как развлекательное шоу, быстро превращается в кошмар наяву. Фильм снят очень реалистично, и оказаться вместе с героями в этих темных коридорах — хочется меньше всего на свете.

«История двух сестер» (2003)

Рейтинг IMDb: 7.2, Rotten Tomatoes: 85%

Классика корейского хоррора и один из самых известных фильмов на Западе. Это история двух сестер, вернувшихся из психиатрической клиники домой, где их встречает мачеха и — что куда страшнее — нечто сверхъестественное. Созданные декорации с лабиринтом и скрипучими дверьми — заслуживают отдельной похвалы. В последний раз нечто подобное видели в «Сиянии» Кубрика.

Фильм построен на психологической игре, а финальный твист ломает привычное восприятие жанра. Именно с этой картины началась мировая слава корейских ужастиков.

«Жажда» (2009)

Рейтинг IMDb: 7.1, Rotten Tomatoes: 81%

Режиссер Пак Чхан-ук снял оргинальный вампирский хоррор. Священник после неудачного медицинского эксперимента превращается в вампира. Он разрывается между жаждой крови и собственными принципами.

Фильм одновременно страшный, эротичный и философский. Это, можно сказать, уникальное явление в киноиндустрии.

«Проклятие "Зов могилы"» (2024)

Рейтинг IMDb: 6.9, Rotten Tomatoes: 94%

Свежий хит, который западные критики называют «одним из лучших хорроров десятилетия». По сюжету семья решает по совету шамана эксгумировать останки предка, так как считают, что их преследует злой дух. Только ни в коем случае нельзя открывать гроб — сразу сжечь. Конечно, по нелепому стечению обстоятельств ситуация выходит из под контроля.

Фильм работает на сочетании традиционной корейской мистики и современных хоррор-тропов, отчего пугает вдвойне. Смотреть лучше не в одиночестве.

