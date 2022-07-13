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«Поезд ушел»: вот почему Киркоров до сих пор не женат

13 июля 2022 15:35
«Поезд ушел»: вот почему Киркоров до сих пор не женат

Фанаты переживают за личное счастье артиста.

Филипп Киркоров может построить личную жизнь лишь со своей домработницей Люсей. Как признается помощница, они с музыкантом искренне любят друг друга.

По словам знаменитости, она проработала несколько десятилетий в особняке Киркорова и застала еще его семейную жизнь с Примадонной. При этом Люся не скрывает, что за годы жизни между ними образовалась весьма крепкая связь. Как уверена женщина, они могли бы стать хорошей парой, ведь любят друг друга, но Киркорову нужно было делать предложение руки и сердца намного раньше.

«Уже и поезд ушел... Ну зачем я? Хотя у меня с ним была очень счастливая жизнь!» — цитирует слова Люси портал Prozvezd.info.

Также собеседница портала отмечает, что Филипп мог построить семейное счастье и с Ани Лорак, и с Анастасией Стоцкой, но упустил свой шанс. В целом же лишь она и Пугачева смогли по-настоящему хорошо узнать музыканта.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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