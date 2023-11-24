Поет плохо, поседел: Энрике Иглесиас напугал поклонников на концерте (фото)

Срок годности Энрике Иглесиаса неожиданно истек. Если прежде каждый концерт артиста вызывал у публики восторг, то теперь это чувство сменилось на недоумение.

Этой осенью музыкант отправился в большой тур, в ходе которого разгорелся скандал. Поклонники засомневались в профпригодности знаменитого певца.

По Сети гуляют многочисленные видео, на которых исполнитель не попадает в ноты и постоянно срывается то на беспомощный хрип, то на жуткий писк. При этом он часто поворачивает микрофон к залу, чтобы зрители пели вместо него.

У знаменитости будто резко пропали слух и голос. Лишился он и былого очарования. Многие заметили, что мачо поседел. Такие перемены сильно напугали фанатов.

Большинство из них возмущены тем, что платят за шоу звезды большие деньги, в то время как он сам не готов выкладываться на все сто. Другие же встают на защиту Иглесиаса, оправдывая его поведение и состояние банальной усталостью.