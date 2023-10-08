Поет «нудятину»: Соседов разнес певца, которого считают гением в России и мире

У Сергея Соседова всегда есть свое мнение относительно того, что происходит в шоу-бизнесе. И часто его точка зрения не совпадает с общепринятой. Например, музыкальный критик камня на камне не оставил на репутации певца, которого во всем остальном мире считают гениальным.

Талант Димаша Кудайбергена ни у кого не вызывает сомнений. Скандальный шоумен также согласен с тем, что петь популярный исполнитель действительно умеет. А вот к его репертуару у Сергея есть большие вопросы.

В беседе со СМИ Соседов заявил, что артист был прав, когда в свое время прекратил сотрудничество с Игорем Крутым. По его словам, от композитора настоящих хитов не дождаться.

«Он бы и дальше пел эту нудятину», — заметил эксперт.

Вдобавок критик выразил сожаление о том, что у Димаша есть великолепный голос, однако за годы на сцене так и не появилось по-настоящему популярных песен. Соседов подчеркнул, что перед Кудайбергеном все еще стоит задача по поиску подходящего репертуара, и чем быстрее, тем лучше.