Поет как мама: особенная дочь Лолиты доказала, что ничем не хуже других

Ева Цекало готова заменить свою знаменитую мать на отечественной эстраде. Лолита Милявская передала ей потрясающие вокальные данные. А заодно и невероятное обаяние.

В Сети начали все чаще появляться видео с участием звездной наследницы. Армия поклонников девушки только растет. Многим интересно, как с возрастом меняется особенная дочь популярной исполнительницы.

Врачи поставили Еве неизлечимый диагноз «синдром Аспергера». Болезнь не помешала ей поступить в один из университетов Варшавы, где она занялась изучением романо-германских языков. При этом очевидно: Цекало может быть не только филологом, но и отличной певицей.

Интернет-пользователи горячо обсуждают ролик, где студентка поет ничуть не хуже своей мамы. Она исполнила песню Патрисии Каас и удивила народ не только красивым голосом и артистизмом, но и знанием иностранного языка.