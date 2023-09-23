Поет «АБВГДейку» и меняет горшки: карьера сестры Королевой в США приняла крутой поворот

В 90-е певица Ирина Осауленко, более известная как Руся, гремела не меньше, чем ее младшая сестра Наташа Королева. Артистка записывала хиты и собирала стадионы — казалось, ее слава будет длиться еще много лет, однако внезапно все оборвалось. Знаменитость исчезла с радаров и уехала на чужбину.

Оказывается, причина заключалась в болезни сына исполнительницы, из-за которого она была вынуждена оставить сцену. Старший ребенок звезды, страдавший от ДЦП, умер в возрасте 10 лет. Сейчас на плечах женщины лежит забота о сыне с аутизмом, а также о младшей дочери. Семья вот уже много лет живет в США.

Руся и не думает о возвращении на эстраду. Певица нашла себе простую, но важную работу. Осауленко трудится в детском саду, заботясь об американских детишках. Бывшая артистка, она часто разучивает со своими подопечными незамысловатые песенки про алфавит.