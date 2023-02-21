Подтянутый пресс пришил хирург: честные фото Киркорова потрясли народ

Король эстрады Филипп Киркоров не перестает удивлять публику своими преображениями. Недавно 55-летний артист обзавелся прессом, причем сделал это не в тренажерном зале, а в кабинете хирурга.

За последние годы Филипп Бедросович изменился до неузнаваемости. Артист никогда не видел ничего плохого в коррекции внешности, ведь так он продлевает себе молодость. Киркоров нарастил волосы, изменил цвет глаз и отпустил бороду. Он также «перезапустил» весь свой гардероб.

Самая последняя процедура коснулась уже не его лица, а тела. Музыкант похвастался своим прессом, которому может позавидовать любой спортсмен. Однако не все так радужно с этими чудесными метаморфозами. Пользователи Сети бурно отреагировали на новые фото и видео Киркорова, где он демонстрирует свой якобы образцовый живот. Многим эти преображения показались весьма подозрительными: «Это вообще кто?», «Пупок действительно странный, слишком высоко сделали», «Это не он, это двойник Фили».