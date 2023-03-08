«Подсыпал ему в чай порошочки»: Пресняков ошарашил народ заявлением об Агутине

11-й сезон шоу «Голос» на «Первом канале» стартовал с обновленными правилами и наставниками. У судей появилась возможность заблокировать конкурента, нажав на кнопку. В составе жюри наряду с полюбившимися Полиной Гагариной и Бастой появился Антон Беляев (Therr Maitz), а Леонида Агутина заменил Владимир Пресняков.

Певцу прочили кресло наставника давно. Сам артист сказал, что 10 лет поил Агутина чаем с «порошочками» и, наконец, подсидел, выгнав коллегу по цеху из жюри.

Неизвестно, как шутку воспринял сам напарник Преснякова по хиту «Аэропорты». Впрочем, музыканты дружат много лет, вместе отмечают праздники и поддерживают друг друга во всех начинаниях.

Станет ли наставничество Преснякова такой же интернет-сенсацией, как знаменитая сцена Агутина с кнопкой, еще предстоит увидеть. Во время первого выпуска певец вел себя достаточно скованно. Основным критерием отбора для него станет способность вокалиста задеть за живое, и тогда «рука сама потянется к кнопке».

Совместное фото в компании наставников «Голоса» музыкант опубликовал еще в начале февраля. Улыбающиеся «ветераны» и «новобранцы» проекта привели поклонников певца в дикий восторг. В Сети отметили, что давно мечтали о появлении Преснякова в «Голосе».