Подсунули не ту фонограмму: выступление Баскова обернулось громким скандалом

Зрители устали от повсеместной обработки голосов и заранее записанных партий. Большинство поклонников хочет слышать настоящее живое исполнение кумиров, однако в условиях телевидения это большая редкость. Куда проще открывать рот под звуковую дорожку — так считает и Николай Басков.

«Золотой голос России» не очень-то любит надрываться, предпочитая выступать под студийные записи. Однажды, в конце нулевых, у певца случился большой конфуз с фонограммой во время участия в шоу «Звездный лед». Басков должен был исполнить свой хит «Шарманка», когда в зале заиграла запись семилетней давности.

Звезда устроила истерику. Николай Басков кричал, чтобы ему поставили свежую фонограмму, под которую он открывает рот на своих концертах. Коллеги пытались успокоить вокалиста, но тщетно. Съемки пришлось приостановить до тех пор, пока проблема не была решена.