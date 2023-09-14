Подставили у всех на глазах: на выступлении Валиевой за границей случилось непредвиденное

Камила Валиева последние месяцы посвящает показательным выступления. Фигуристка принимает участие во множестве шоу, которые осыпают комплиментами ее восторженные поклонники. Но далеко не все из выходов на лед заканчиваются удачно.

Так, совсем недавно звезда спорта была в Монголии, где представляла свою программу. Зрители тепло приняли фигуристку, но ее выступление завершилось провалом: из-за технической неполадки она выступала в полной тишине.

«Случился небольшой казус, выключилась музыка посередине моего выступления», — рассказала Валиева в беседе с «Матч ТВ».

Спасла знаменитость лишь поддержка публики. Фанаты не растерялись и поддерживали криками Валиеву. Только так она смогла закончить программу.