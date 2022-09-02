Подставили свои же: куда пропала самая красивая принцесса СССР

Трогательная Мелисента из мюзикла «31 июня» поразила советских зрителей в 1978 году. До сих пор героиню Натальи Трубниковой считают самой красивой принцессой в СССР. Это подтверждает и недавний рейтинг в Сети, где она оставила далеко позади киноперсонажей Евгении Симоновой и Татьяны Клюевой.

Но для самой Трубниковой роль в мюзикле закрыла все возможности для дальнейшей карьеры. В кино она попала случайно: Марк Захаров искал актрису на эпизодическую роль танцовщицы в фильме «12 стульев» и остановился на кандидатуре Натальи. К тому времени она уже несколько лет выступала с балетом по всей Европе и служила в музыкальном театре им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.

Трубниковой так понравилась атмосфера на площадке, что она начала усиленно ходить на пробы. Одни оказались успешными: режиссер «31 июня» Леонид Квинихидзе хотел, чтобы центральные роли исполнили не драматические артисты, а балетные. Исключение он сделал только для Николая Еременко. Чиновники от Министерства культуры не оценили идею постановщика: тогда балетные звезды считались неблагонадежными, так как часто уезжали на гастроли за рубеж, где и оставались.

Так сложилось и в этот раз. Один из артистов, солист Большого театра Александр Годунов, во время заграничного турне остался в США. Из-за его поступка фильм после премьеры тут же сняли с показа, а остальные балетные артисты попали в «черный список». Таким образом Трубникову подставил ее же коллега: девушку по-прежнему приглашали на пробы, но роли в кино она не получала. Некоторые из постановщиков соглашались доверить ей эпизодических героинь, но с каждым разом таких предложений становилось все меньше.

Она вернулась к работе в музыкальном театре, а в 1990 году вместе с мужем Анатолием Кулаковым создала школу «Русская Академия Моделей». Сейчас Наталье 67 лет: она по-прежнему служит в театре и принимает участие в подготовке премьер.