Подставили «сверху»: Ивлев пролил свет на истинные причины скандала с Высоцкой

Скандал с Юлией Высоцкой обрастает новыми подробностями. Интернет-пользователи напрасно травили звезду за неудачные рецепты в авторском шоу. Оказалось, что артистка стала жертвой чужого непрофессионализма.

В защиту знаменитости высказался ее коллега — шеф-повар Константин Ивлев. В первую очередь он заявил, что публике не стоило столь остро реагировать на сомнительные блюда Высоцкой. Кулинар заметил, что, стоя у плиты, каждый человек может допустить ошибку, но в этом нет ничего страшного. К тому же он напомнил, что многие готовят по рецептам Юлии и остаются вполне довольны.

Что же касается скандальных отрывков из шоу, то Ивлев подчеркнул, что Высоцкую подставили «сверху». По словам звезды, вины ведущей в том, что в эфир вышли бракованные выпуски, нет.