Подставила серьезных людей: вот что натворила дочь Киркорова

Алла-Виктория практически с рождения не остается без внимания публики. Наследница Филиппа Киркорова появляется в его социальных сетях и составляет компанию отцу на светских мероприятиях. При этом сама Алла-Виктория, как оказалось, так сильно не хочет быть артисткой, что готова даже подставить друзей своего отца.

Дело в том, что не так давно Киркоров принял участие в съемках фильма «Елки 10». В картине музыкант появляется в роли самого себя. И вместе с ним в кадре должна была оказаться Алла-Виктория, однако девочка категорически не захотела сниматься.

Как рассказал Киркоров, он потратил долгие часы, чтобы уговорить наследницу. Но Алла-Виктория не изменила своего решения. Из-за этого продюсерам в срочном порядке пришлось искать ей замену. В итоге роль экранной дочери музыканта воплотила Ника Левкина, чтобы не срывать планы всей съемочной группы.