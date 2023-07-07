Подставила Навку и Тутберидзе: происходящее с Щербаковой вызывает все больше вопросов

Анна Щербакова пропустит тренировки у Этери Тутберидзе. Причиной неожиданного отпуска стали проблемы со здоровьем спортсменки. Как оказалось, после недавней операции на колене она не может выходить на лед.

По данным СМИ, Щербакова не будет заниматься у своего тренера и даже пропустит шоу Татьяны Навки, которые запланированы на середину июля в Сочи. При этом неизвестно, что именно случилось с фигуристкой, ведь недавних травм у нее не было. Но, как отмечают журналисты, она планирует вернуться на лед при первой возможности.

Сама Щербакова пока никак не прокомментировала ситуацию. Ранее она призналась, что старая травма мешает ей полноценно выступать. И поэтому девушка решилась на сложную операцию в иностранной клинике.

Сейчас спортсменка наслаждается отпуском в Европе. Вместе с родными она посетила Париж, Амстердам и другие знаменитые места.