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Киноафиша Статьи Подставила Навку и Тутберидзе: происходящее с Щербаковой вызывает все больше вопросов

Подставила Навку и Тутберидзе: происходящее с Щербаковой вызывает все больше вопросов

7 июля 2023 16:20
Подставила Навку и Тутберидзе: происходящее с Щербаковой вызывает все больше вопросов

Публика обеспокоена состоянием фигуристки.

Анна Щербакова пропустит тренировки у Этери Тутберидзе. Причиной неожиданного отпуска стали проблемы со здоровьем спортсменки. Как оказалось, после недавней операции на колене она не может выходить на лед.

По данным СМИ, Щербакова не будет заниматься у своего тренера и даже пропустит шоу Татьяны Навки, которые запланированы на середину июля в Сочи. При этом неизвестно, что именно случилось с фигуристкой, ведь недавних травм у нее не было. Но, как отмечают журналисты, она планирует вернуться на лед при первой возможности.

Сама Щербакова пока никак не прокомментировала ситуацию. Ранее она призналась, что старая травма мешает ей полноценно выступать. И поэтому девушка решилась на сложную операцию в иностранной клинике.

Сейчас спортсменка наслаждается отпуском в Европе. Вместе с родными она посетила Париж, Амстердам и другие знаменитые места.

Фото: Global Look Press
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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