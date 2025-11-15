«Подстанция», «Полклопа», «Бухлафа»: какие странности мы слышали в песне из «Д`Артаньяна и трех мушкетеров»

Народные версии в сто раз веселее той, что были в ленте Юнгвальда-Хилькевича.

В истории отечественного кино много культовых песен, но мало таких, вокруг которых десятилетиями крутились бы споры, мемы и коллективные ослышки. И если «Зеленоглазое такси» давно живёт своей жизнью, то главная музыкальная головоломка принадлежит Михаилу Боярскому — тому самому д’Артаньяну. Речь, конечно, о загадочной фразе «пуркуа па» из фильма «Д'Артаньян и три мушкетёра».

Песня должна была быть простой — однозначный призыв к авантюре, почти лозунг мушкетерской философии. Но всё пошло не по сценарию: акцент Боярского, стремительный ритм и французские интонации превратили невинное Pourquoi pas? («Почему бы нет?») в настоящий аудио ребус, который зрители раскручивали десятилетиями.

С чего всё началось

Поэт Юрий Ряшенцев любил изящно вплетать во фразы французские вставки — и здесь тоже решил сыграть на аутентичности. Он даже подстраховал публику, добавив сразу перевод: после «пуркуа па» в песне звучит «почему бы нет», чтобы никто не запутался. Но зрители всё равно запутались.

Настолько, что фраза стала самым обсуждаемым моментом трёхсерийной картины. И режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич ещё много лет потом объяснял, что в его фильме никто не поёт про клопов.

Как «Pourquoi pas» стало «полклопой»

Советская культура ослышек — отдельный жанр, но «мушкетёрская» загадка стала абсолютным чемпионом. За сорок с лишним лет зрители насочиняли десятки вариантов расшифровки:

полклопа

у клопа

тут лафа

куклапа

пухлопа

бурклопа

бухлафа

буклофа

И это только самые распространённые. Особенно забавно, что сама фраза настолько известная, что объяснять её смысла не было: Pourquoi pas? — такой же базовый минимум знаний, как merci или bonjour. Но магия старого дубляжа и харизма Боярского сделали своё дело.

И это не единственный «французский ребус» в фильме

«Д’Артаньян и три мушкетёра» вообще стал кладезем слуховых мифов. Так, строка «красавице и кубку, счастливому клинку» подарила зрителям загадочную «Красавицу Икуку» — персонажа, которого в книге не существовало.

А в песне «Констанция» поклонники упорно слышали «Подстанция, подстанция», превращая романтический куплет в очередной мем. И если Боярский скажет «каналья» — миллионы ответят «тысяча чертей»: что значит любимое ругательство Д’Артаньяна.