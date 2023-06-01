Подружку Заворотнюк из «Моей прекрасной няни» не узнать: обомлеете, когда увидите

Гульнара Нижинская, также известная как Гуля Нежинская, стала актрисой одной роли. В нулевых она сыграла нелепую Веру, подружку Вики Прутковской из ситкома «Моя прекрасная няня». Однако уже после третьего сезона Гулю неожиданно попросили с проекта, и ей на смену пришла Олеся Железняк. С тех пор о Верунчике ничего не слышно.

После «Няни» актриса не ушла из кино. Она появилась в сериалах «Вызов», «След» и «Город соблазнов». В основном артистке доставались небольшие или эпизодические роли. Также Гульнара пробовала себя в режиссуре и снимала экспериментальные короткометражные фильмы.

У актрисы есть и другие увлечения кроме кино. Она занимается рисованием, интересуется юриспруденцией и обожает спорт. Любовь к плаванию и тренировкам в зале сделали свое дело — в 46 лет Гульнара выглядит как 20-летняя девушка. У актрисы феноменально стройная фигура, длинные ноги и подтянутый живот, чему позавидует каждая женщина.

Что касается личной жизни, то актриса не в браке. У нее есть сын Леонард, которого она родила от первого супруга. Гульнара призналась, что мужчины не выдерживают ее сильного характера, поэтому все отношения быстро рушатся.