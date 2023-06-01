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Подружку Заворотнюк из «Моей прекрасной няни» не узнать: обомлеете, когда увидите

1 июня 2023 11:45
Подружку Заворотнюк из «Моей прекрасной няни» не узнать: обомлеете, когда увидите

Ей позавидует каждая женщина.

Гульнара Нижинская, также известная как Гуля Нежинская, стала актрисой одной роли. В нулевых она сыграла нелепую Веру, подружку Вики Прутковской из ситкома «Моя прекрасная няня». Однако уже после третьего сезона Гулю неожиданно попросили с проекта, и ей на смену пришла Олеся Железняк. С тех пор о Верунчике ничего не слышно.

После «Няни» актриса не ушла из кино. Она появилась в сериалах «Вызов», «След» и «Город соблазнов». В основном артистке доставались небольшие или эпизодические роли. Также Гульнара пробовала себя в режиссуре и снимала экспериментальные короткометражные фильмы.

У актрисы есть и другие увлечения кроме кино. Она занимается рисованием, интересуется юриспруденцией и обожает спорт. Любовь к плаванию и тренировкам в зале сделали свое дело — в 46 лет Гульнара выглядит как 20-летняя девушка. У актрисы феноменально стройная фигура, длинные ноги и подтянутый живот, чему позавидует каждая женщина.

Что касается личной жизни, то актриса не в браке. У нее есть сын Леонард, которого она родила от первого супруга. Гульнара призналась, что мужчины не выдерживают ее сильного характера, поэтому все отношения быстро рушатся.

Подружку Заворотнюк из «Моей прекрасной няни» не узнать: обомлеете, когда увидите
Фото: Кадры из сериала «Моя прекрасная няня», соцсети
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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