Подружка новых жен отца: как живет американская дочь Игоря Николаева (фото)

У музыканта и композитора Игоря Николаева была очень насыщенная личная жизнь. Артист несколько раз состоял в браке, но лишь со своей последней избранницей он обрел долгожданное счастье. Но как ко всему этому относится дочь Николаева Юлия?

Она родилась в браке музыканта с Еленой Кудряшовой — родителям на тот момент было всего по 18 лет. Юлия, как и отец, тоже решила посвятить себя музыке. Она окончила школу искусств в Майами, которая считается одной из самых престижных в мире.

Когда у отца начался роман с Наташей Королевой, Юлия смогла с ней подружиться. Она даже написала для артистки песню «Любовь без правил». Юлия также была автором хитов, исполненных Дианой Гурцкой и Кристиной Орбакайте. Девушка смогла подружиться и с нынешней супругой Николаева Юлией Проскуряковой. Также она души не чает в своей единокровной сестренке Веронике.

Сегодня 44-летняя Юлия Николаева живет в Америке и работает в престижном госпитале в Майами. Она редко видится с отцом, ведь они живут на разных континентах. Несколько лет назад она развелась с американским супругом и с тех пор не выходила замуж. Детей у нее нет, а свою любовь она отдает четырем питомцам.