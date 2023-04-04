Подружка Хагрида: по фото поймете, почему от этой девушки шарахаются люди

Англичанка Чарли Милл с ранних лет сталкивается с негативном и насмешками, ведь уже в подростковом возрасте она была выше всех сверстников. Первое время девушка страдала от комплексов, так как одноклассники просто шарахались от нее, однако однажды решила полностью пересмотреть свою жизнь.

Вдохновившись советом своего близкого друга, Чарли стала моделью. Эффектная девушка с ростом 196 сантиметров тут же привлекла внимание агентств, а после нескольких фотосессий у нее начала появляться своя армия поклонников.

Уважение фанатов со временем победило все комплексы Милл, которая теперь считает свою особенность уникальным преимуществом. Она уверена, что все люди отличаются друг от друга, но это не повод издеваться над кем-то из-за внешности. И больше не обижается на шокированных прохожих, которые не могут сдержать своего удивления, встретив ее на улице или в баре.