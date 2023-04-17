Подружится с кем угодно: известен самый коммуникабельный знак Зодиака

Искусством общения человек учится овладевать с малых лет. Это тот навык, в котором невозможно достичь потолка - жизнь регулярно подкидывает нам новые коммуникативные ситуации, в которых необходимо проявить чудеса дипломатичности, убедительности, красноречия. С помощью слова можно легко и быстро расположить к себе собеседника, оставить о себе приятное впечатление и зажечь искру симпатии - все это пригодится не только на работе во время деловых переговоров, но и в личной жизни. Астрологи рассказали, под каким знаком рождаются люди, наделенные коммуникабельностью от природы - они способны подружиться с кем угодно.

Весы

Люди, рожденные под воздушными знаками, в целом отличаются прекрасными коммуникативными навыками. Им под силу разговорить даже самого отъявленного буку, в любой компании они быстро становятся ее душой. Но больше всех одарены этим качеством осенние представители стихии - Весы.

Налаживать контакты - их конек. Уроженцы воздушного знака от рождения наделены удивительным тактом и дипломатичностью, умением расположить к себе собеседника и буквально очаровать его.

При этом им не нужно прибегать к каким-то особенным хитростям, у Весов все получается естественным образом.

Где бы ни появились представители этого знака, они сразу же находят себе новых знакомых. Располагающий внешний вид, доброжелательный взгляд и улыбка, приятный голос - Весы просто идеальные собеседники, во внимании которых хочется купаться. Общаться с ними - настоящее удовольствие.

Если Весы видят, что в компании назревает конфликт или даже просто атмосфера становится напряженнее, они переключают внимание людей на другую тему.

Притом они делают это настолько плавно и легко, что никто не замечает их маневров. Вот она, сила дипломатичности в действии!

Разумеется, как и у всех других знаков зодиака, у Весов бывает плохое настроение, но в такие моменты они не дают волю своим негативным эмоциям. Представители знака лучше ненадолго отойдут в сторонку, чем станут портить настроение еще и окружающим. Чуткости и такта им не занимать.

В остальном же Весы - жизнерадостный, легкий, приятный знак, с которым можно поговорить обо всем на свете, доверить любые тайны.

Уроженцы воздушной стихии поддержат словом и советом, а если это в их власти - еще и делом. Чужие секреты этот знак никому не выдает, можно не сомневаться в его добропорядочности.