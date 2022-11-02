Подруга проболталась: состояние Гузеевой заставит вздрогнуть любого

Лариса Гузеева не смогла расположить к себе поклонников шоу «Голос 60+». Многие обвинили ведущую в надменности и излишней педантичности. Как оказалось, характер у артистки действительно непростой, ведь она бывает излишне внимательна к мелочам.

Правду о состоянии звезды экрана раскрыла ее близкая подруга Ирина Павлова. Однажды она стала свидетелем странного поведения Ларисы Андреевны, которая не смогла держать себя в руках.

Все произошло, когда Павлова пришла в гости к Гузеевой. Компанию приятельницам составила также мама артистки Альбина. Втроем они сели пить чай с песочным печеньем. Чаепитие было омрачено тем, что десерт постоянно крошился: крошки были не только на столе, но и на полу. Гузеева не могла спокойно смотреть на это и брала в руки то тряпку, то пылесос, чтобы навести порядок.

«Когда она сделала это в десятый раз за 20 минут, Альбина взорвалась и рявкнула: „Дай ты нам уже спокойно чай попить!“», — поведала Павлова в беседе с изданием «Экспресс газета ». По ее словам, после этого Гузеева обиделась и ушла в другую комнату, а ее мама пришла к выводу о том, что у дочери самый настоящий «психоз».